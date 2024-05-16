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10test
Acer выпустила тонкий и легкий ноутбук Extraordinary Go весом всего 1,49 кг
Acer Extraordinary Go оснащен камерой Full HD и клавиатурой с подсветкой

Acer Extraordinary Go только что был выпущен с процессором Intel Core i5 12-го поколения. Этот ноутбук весит всего 1,49 кг, оснащен аккумулятором емкостью 58 Втч и адаптером питания на основе нитрида галлия мощностью 100 Вт. По заявлению компании, теоретическое время автономной работы составляет 8 часов. Однако оно будет варьироваться в зависимости от использования.

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Открыв крышку, можно увидеть 14-дюймовую IPS-панель с соотношением сторон 16:10. Дисплей имеет разрешение Full HD и частоту обновления 60 Гц. Дисплей также может похвастаться цветовой гаммой NTSC 45%, что не рекомендуется для редактирования видео или фотографий. Однако это подойдет для случаев использования, которые не требуют точного представления цвета, например для работы с текстом.

Изюминкой этого устройства является поддержка открытия и закрытия крышки на 180 градусов. Он также оснащен камерой Full HD и клавиатурой с подсветкой.

Extraordinary Go оснащен процессором Intel Core i5-12450H 12-го поколения мощностью 45 Вт. Для охлаждения он оснащен двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Также можно переключаться между тремя режимами производительности с помощью Fn+F, чтобы найти идеальный баланс между производительностью и временем автономной работы в зависимости от рабочего процесса пользователя. Что касается беспроводного подключения, ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth.

Этот ноутбук поддерживает высокоскоростную память LPDDR5 в сочетании с двумя высокоскоростными твердотельными накопителями PCIe Gen4 с двумя слотами M.2. Он поставляется с предустановленной памятью объемом 16 ГБ, 4800 МГц.

#acer #ips #lpddr5 #full hd #intel core i5 #extraordinary go #ntsc
Источник: gizmochina.com
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