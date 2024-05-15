ThinkPad P14s Gen 5 предлагает два варианта дисплея: 14-дюймовый FHD+ IPS с антибликовым покрытием и 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K.

Lenovo представила новую мобильную рабочую станцию ThinkPad P14s Gen 5, обновленную версию прошлогодней модели. Устройство оснащено новым чипом Ryzen Pro и улучшенным графическим процессором.

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ThinkPad P14s Gen 5 предлагает два варианта дисплея: 14-дюймовый IPS-экран FHD+ с антибликовым покрытием и 14-дюймовый OLED-экран 2,8K. Обе версии сертифицированы по стандарту TÜV на безопасность для глаз.

Ноутбук оснащен процессорами AMD Ryzen Pro 8040 и интегрированным графическим решением AMD Radeon 780M на основе архитектуры RDNA 3.

ThinkPad P14s Gen 5 может быть расширен до 96 ГБ ОЗУ DDR5 и до 2 ТБ SSD-накопителя NVMe PCIe Gen4. Порты включают USB-C Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и слот для карт SD.

Для безопасности устройство оснащено функциями Lenovo ThinkShield, включая TPM 2.0. Поддерживается несколько операционных систем, включая Windows 11 Pro, Ubuntu и Red Hat Enterprise Linux.