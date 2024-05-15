Тесты также показали, что в смартфоне Motorola X50 Ultra установлено 12 ГБ оперативной памяти, хотя на презентации ожидаются и другие объемы памяти.

Скоро на прилавках появится новый флагманский смартфон от Motorola - X50 Ultra. Несмотря на обилие утечек информации об устройстве, появился еще один эксклюзивный спойлер для тех, кто жаждет знаний перед официальным анонсом.

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Недавно на Geekbench была замечена запись о X50 Ultra, подтверждающая оснащение телефона новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Тесты также показали, что смартфон получит 12 ГБ ОЗУ, хотя на представлении ожидаются и другие объемы памяти.

Известно также, что Motorola X50 Ultra будет работать на операционной системе Android 14. Батарея объемом 4500 мАч имеет возможность быстрой зарядки 125 Вт, а дисплей телефона с изогнутым OLED-экраном диагональю 6,67 дюймов обладает разрешением 1220 х 2712.

Презентация Motorola X50 Ultra запланирована на 16 мая. Устройство будет доступно исключительно как альтернатива Edge 50 Ultra, уже представленному по всему миру.