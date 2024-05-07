Ранее в мире были доступны только зеленый и черный варианты, а белый вариант OnePlus 12 упоминался только в сборке Colour OS

В настоящее время у покупателей OnePlus 12 есть выбор из двух цветов: классический Flowy Emerald или элегантный Silky Black. Но есть и третий цвет - Glacial White, который доступен только в Китае. Однако появились слухи о том, что белый вариант OnePlus 12 Glacial White может быть выпущен на международные рынки.

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Издание Android Authority сообщает, что энтузиаст 1normalusername заметил упоминания о белом цвете для OnePlus 12 в последнем обновлении Oxygen OS v14.0.0.608.

Если раньше в продаже были только зеленые и черные варианты, которые доступны по всему миру, то белый вариант OnePlus 12 упоминался только в сборках Color OS, поскольку устройство работает под управлением Color OS в Китае.

Это дополнение к Oxygen OS намекает на то, что вариант OnePlus 12 Glacial White может быть выпущен на международном уровне. Возможно, Glacial White OnePlus 12 будет выпущен как специальная или ограниченная серия, но это остается на усмотрение Oneplus. На данный момент все остается лишь предположениями.