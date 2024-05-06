По результатам теста Geekbench можно предположить, что новый телефон от HMD под кодовым названием Tomcat будет работать на чипе Snapdragon 7s Gen 2.

HMD, материнская компания бренда Nokia, недавно представила три новых смартфона начального уровня под собственной торговой маркой: Pulse, Pulse+ и Pulse Pro. Серия Pulse оснащена процессором Unisoc T606. Однако после выпуска этих телефонов начального уровня новый список Geekbench указывает на то, что компания работает над более мощным устройством.

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Новый телефон от HMD под кодовым названием Tomcat был замечен в списках тестов Geekbench, набрав 965 баллов в одноядерном и 2625 баллов в многоядерном режиме. По данным из листинга, это восьмиядерный процессор с кластером из 4+4 ядер, с базовой частотой 1,96 ГГц и 2,4 ГГц для двух кластеров.

Хотя в списке не было упомянуто название чипсета, упомянутые параметры соответствуют Snapdragon 7s Gen 2. Результаты тестов также соответствуют предполагаемому чипсету. Snapdragon 7s Gen 2 включает четыре ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55, а также графический процессор Adreno 710. Этот 4-нм чипсет от Qualcomm поддерживает матрицу камеры 200 МП, запись видео 4K и многокадровый HDR.

Хотя Snapdragon 7s Gen 2 не является чипсетом высокого уровня, он все еще более мощный по сравнению с Unisoc T606 или Snapdragon 680. Смартфон на базе Snapdragon 7s Gen 2 можно позиционировать как устройство среднего и высокого уровня, похожий на Nokia 8.3 2020 года, который работает на Snapdragon 765G 5G.