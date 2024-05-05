Эта улучшенная память идеально подходит для выполнения ресурсоёмких рабочих нагрузок при создании искусственного интеллекта, баз данных в памяти и анализе данных в реальном времени.

Компания "Микрон" активно продвигает решения памяти для центров обработки данных, выпуская высокопроизводительную память DDR5 RDIMM, специально разработанную для приложений искусственного интеллекта. В пресс-релизе "Микрон" подчеркивает свое достижение, анонсируя 128 ГБ памяти DDR5 RDIMM на базе одночиповой микросхемы DRAM 5600 МТ/с 32 ГБ, подтверждая лидерство компании в отрасли.

реклама

Секрет успеха этой инновации кроется в технологии 1(1-beta) компании Micron, которая дает значительные преимущества памяти DDR5 RDIMM объемом 128 ГБ. По сравнению с традиционными продуктами со сквозным кремнием (TSV) 3DS, решение "Микрон" обеспечивает повышенную плотность битов (>45%), улучшенную энергоэффективность (22%) и сниженную задержку (16%). Микрон подчеркивает преимущества памяти DDR5 высокой емкости при обучении искусственному интеллекту, отмечая прирост производительности до 28 %. Эта улучшенная память идеально подходит для таких требовательных к вычислительным ресурсам рабочих нагрузок, как искусственный интеллект, базы данных in-memory и анализ данных в реальном времени.