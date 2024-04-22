Серия Q10K оснащена лучшей в отрасли системой подсветки Mini-LED, которая позволяет варьировать количество зон в зависимости от размера экрана

Компания TCL выпустила флагманскую серию мини LED-телевизоров Q10K, а также мини LED-телевизоры T7K. Модель Q10K доступна в версиях 65", 75", 85" и 98" и отличается частотой обновления 4K 144 Гц, высокой пиковой яркостью. Телевизор может похвастаться такими впечатляющими характеристиками, как система зонального затемнения для контрастности.

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В Q10K используется лучшая в отрасли система подсветки Mini-LED, которая позволяет варьировать количество зон в зависимости от размера экрана (1 512 для 65-дюймового и 2 592 для 98-дюймового). Это обеспечивает точный контроль яркости, что позволяет добиться более глубокого черного цвета и ярких бликов. Пиковая яркость достигает 3 800 нит, что значительно повышает качество HDR.

Технология Global Halo Control от TCL решает распространенную проблему мини-светодиодов - блики или ореолы вокруг ярких объектов. В Q10K используется светоизлучающий чип микрометрового уровня с шестиугольным ядром и суперфокусирующими микролинзами, чтобы минимизировать эффект ореола и обеспечить четкое и идеальное изображение.

Телевизор оснащен экраном XDR HVA с низким уровнем отражения, широким углом обзора и уменьшенным количеством бликов по сравнению с традиционными экранами ADS, используемыми в некоторых мини LED телевизорах.

Цветопередача также впечатляет: Q10K достигает 98 % цветового охвата DCI-P3 и использует технологию TCL Quantum Dot Pro 2024, обеспечивающую исключительную точность цветов. Кроме того, телевизор оснащен Hi-Fi аудиосистемой общей мощностью 90 Вт и поддержкой Dolby Atmos.

Q10K оснащен такими функциями, как поддержка Wi-Fi 6, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, четыре порта HDMI 2.1 для высокоскоростного подключения и порт USB 3.0 для внешних накопителей. Он также поддерживает технологию NAS (Network Attached Storage) для легкого доступа к медиафайлам, хранящимся на сетевых дисках. Кроме того, телевизор может похвастаться VRR (переменной частотой обновления) и сверхнизкой задержкой в 1,5 мс, что сводит к минимуму задержку ввода и обеспечивает по-настоящему отзывчивый игровой процесс.