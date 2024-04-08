По данным DCS, Oppo, OnePlus и Realme разрабатывают ультразвуковые датчики отпечатков пальцев для своих устройств

Сканеры отпечатков пальцев, встроенные в экран смартфонов, существуют уже несколько лет. Ультразвуковые и оптические сканеры — это две технологии, обе из которых служат одной и той же цели биометрической аутентификации. Первый обычно встречается на флагманских смартфонах премиум-класса. Теперь надежный информатор Digital Chat Station на Weibo раскрывает информацию об ультразвуковых сканерах, которые появятся на некоторых устройствах в будущем.

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DCS сообщает, что Oppo, OnePlus и realme работают над ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев для своих устройств. Если все пойдет хорошо, технология заменит оптический сканер отпечатков пальцев на будущих флагманских устройствах бренда.

На сегодняшний день эту технологию используют серии Samsung Galaxy S23, iQOO 12 Pro, Meizu 21/21 Pro и другие. Ранее сообщалось, что серия Xiaomi 15 этого года с SoC Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащена технологией одноточечного ультразвукового сканера отпечатков пальцев Goodix. Говорят, что он находится на стадии тестирования.

Ультразвуковые сканеры создают трехмерную карту отпечатка, используя ультразвуковые волны под дисплеем. Эта технология обеспечивает большую безопасность и менее подвержена подделке. Он также устойчив к влаге и грязи и имеет высокую точность обнаружения. Однако производство подобных сканеров отпечатков пальцев дорого, и процесс также сложен в сравнении с оптическими видами.