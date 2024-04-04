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10test
В Apple Pencil 3 появится новый жест «сжатие»
Также сообщается, что Apple Pencil 3 будет совместим с устройствами Apple Vision Pro и будет поддерживать функцию Apple Find My

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По слухам, компания Apple наконец-то анонсировала настоящего преемника своего стилуса Apple Pencil второго поколения с поддержкой жеста сдавливания. Эту функцию обнаружили в исходном коде бета-версии iPadOS 17.5, и ожидается, что новая функция даст возможность запускать быстрые действия, такие как работа с текстовыми полями, подписи и добавление фигур в Notes и других приложениях.

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По новым утечкам, Apple может добавить специальный индикатор давления на корпус устройства. Еще говорят, что Apple Pencil 3 станет совместим с гарнитурой смешанной реальности Apple Vision Pro и поддерживать функцию Apple Find My, а также будет иметь сменяемые насадки из гибкого материала.

Предполагается, что Apple анонсирует новые устройства iPad Pro и iPad Air позднее в этом году, и ожидается, что модели Pro получат OLED-дисплеи и чип Apple M3.

#apple #apple vision pro #ipad pro #ipad air #apple m3 #apple find my #pencil 3
Источник: gsmarena.com
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