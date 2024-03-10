Утечка рендерных изображений Moto Edge 50 Pro показывает, что бренд намерен придать устройству стильный и современный вид

Motorola готовится представить новый смартфон с названием Moto Edge 50 Pro. Ожидается, что это устройство будет поставлено в Китай под названием Moto X50 Ultra. После прохождения нескольких региональных сертификаций, включая FCC, BIS и TRDA, можно с уверенностью сказать, что глобальный запуск ожидается в ближайшее время.

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Однако, до официального запуска, Android Headlines опубликовали рендеры будущего смартфона и некоторые ключевые детали его оборудования. Утечка рендеров Moto Edge 50 Pro показывает, что бренд собирается сделать это устройство стильным и современным. Края имеют изогнутую металлическую отделку, а дисплей имеет изогнутую форму. Смартфон будет доступен в трех цветах: фиолетовом, черном и серебристо-бело-каменном.

Что касается спецификаций, отчет предполагает, что устройство будет оснащено 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Moto Edge 50 Pro будет иметь тройную заднюю камеру, включающую 50-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1,4, а также широкоугольный и телеобъектив обеспечивающий 6-кратный зум. Камера также будет поддерживать лазерную автофокусировку и оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Внутри Moto Edge 50 Pro будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 3, который будет поддерживаться 12 ГБ ОЗУ. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.