Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Основные характеристики Motorola Edge 50 Pro стали известны еще до запуска
Утечка рендерных изображений Moto Edge 50 Pro показывает, что бренд намерен придать устройству стильный и современный вид

реклама

Motorola готовится представить новый смартфон с названием Moto Edge 50 Pro. Ожидается, что это устройство будет поставлено в Китай под названием Moto X50 Ultra. После прохождения нескольких региональных сертификаций, включая FCC, BIS и TRDA, можно с уверенностью сказать, что глобальный запуск ожидается в ближайшее время.

реклама

Однако, до официального запуска, Android Headlines опубликовали рендеры будущего смартфона и некоторые ключевые детали его оборудования. Утечка рендеров Moto Edge 50 Pro показывает, что бренд собирается сделать это устройство стильным и современным. Края имеют изогнутую металлическую отделку, а дисплей имеет изогнутую форму. Смартфон будет доступен в трех цветах: фиолетовом, черном и серебристо-бело-каменном.

Что касается спецификаций, отчет предполагает, что устройство будет оснащено 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой обновления 165 Гц. Moto Edge 50 Pro будет иметь тройную заднюю камеру, включающую 50-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1,4, а также широкоугольный и телеобъектив обеспечивающий 6-кратный зум. Камера также будет поддерживать лазерную автофокусировку и оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Внутри Moto Edge 50 Pro будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 3, который будет поддерживаться 12 ГБ ОЗУ. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. 

#motorola #snapdragon 8 gen 3 #edge 50 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
HMD поделилась первыми подробностями грядущего модульного смартфона Fusion
Раскрыта стоимость Asus Zenfone 11 Ultra в Европе
Линейка Galaxy S должна была быть оснащена чипами Dimensity
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
2
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
3
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
1
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
5
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
27
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
9
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
3
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+
Сертификация подтверждает, что Poco F5 Pro представляет собой переименованный Redmi K60
1
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
Компания Synology представила новое дополнение к своей линейке продуктов - BeeStation
+
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
3

Популярные статьи

Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
51
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
185
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
37
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
13
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
7
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
11
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
2
Обзор The Walking Dead: Destinies
+

Сейчас обсуждают

Aslan Heroes
06:33
Для машинки результаты на самом деле очень хорошие. 12.7 она как бы держать и не обязана, извините, но не каждый БТР сможет выдержать 12.7 и то в борт может и не выдержать.
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
Yвесёделерчuk
06:30
Западноукраинское экономическое чудо. Но что они будут производить? США спровоцируют Китай на Тайвань?
Украинская сторона потеряла 3 из 5 передвижных групп ПВО с системами Patriot
Yвесёделерчuk
06:26
Пытаются пополнить армию ветеранов "Вьетнама" Евросоюза Армянами?
Acer выпустила игровой ноутбук Shadow Knight Qing Pro 2024 года с процессором Intel Core i7-13620H,
Cowboy Huggies
06:26
Искусственного интеллекта нет!
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
Yвесёделерчuk
06:14
он сливает кеннеди. новопелосия.
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
Дмитрий Дубовик
05:21
Автор, а ты хотел защиту от пуль как у броневика?
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
Борис Игнашин
04:59
Ну так от 223 и Баррета 0.5 не всякий БТР спасает
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
Владимир
04:48
Творческим работникам не хватает образования, почему их не гонят взашей, непонятно. Это в наших СМИ повсеместно наблюдается, неграмотность, бездарность и словоблудие.
Российские учёные разработали альтернативу ГЛОНАСС и GPS для беспилотных аппаратов
Alex Z
04:42
старик бидон УХОДИ
В США заявляют, что в создании смартфона Huawei Mate 60 Pro использовались американские технологии
Алексей Каенба
04:28
У него буст 4,4 Ггц, это никуда не годится.
Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 5 5600X3D – как сэкономить $100 без потери производительности в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем