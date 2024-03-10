Ранее ходили слухи, что Samsung планирует использовать мощные чипы Dimensity от Mediatek в будущих телефонах Galaxy

В этом году компания Samsung представила новую флагманскую серию Galaxy S24, оснащенную двумя процессорами: собственным чипом Exynos 2400 SOC и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Модели Galaxy S24 и Galaxy S24+ доступны с процессором Exynos 2400 SOC на всех рынках, кроме США и Китая, где используется процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy во всех регионах.

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Ранее появлялись слухи о том, что в будущих флагманских телефонах Galaxy Samsung планировала использовать мощные чипсеты Dimensity от Mediatek. Однако предположения оказались несостоятельными, как сообщил знаменитый инсайдер Ревегнус. Однако он поделился интересной историей в своем последнем сообщении.

По его словам, Samsung рассматривала использование чипсета Dimensity 9000 от Mediatek в моделях Galaxy S. Но Mediatek произвела всего 10 миллионов единиц данного чипсета, что не соответствует требованиям Samsung, которая ожидала от 30 до 35 миллионов чипов Dimensity 9000 для своей флагманской серии. Таким образом, появившиеся слухи о том, что Samsung планировала использовать чипсеты Mediatek, не соответствуют действительности.

Samsung уже заключила соглашение с Qualcomm о использовании чипсетов Snapdragon для последующих моделей Galaxy S25 и Galaxy S26, которые появятся в 2025 и 2026 годах, соответственно. Ревегнус отметил, что несмотря на высокую стоимость чипов Snapdragon, Samsung и Qualcomm имеют долгосрочные партнерские отношения и вероятно Mediatek не решится вступить в конфликт с этими двумя компаниями и поставить свои чипсеты в устройства Samsung. Таким образом, линейка Galaxy S не будет оснащаться чипсетами Mediatek, по крайней мере до 2027 года.