Xiaomi 14 обладает 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения и апертурой f/1.6

Компания Xiaomi представив свой новый флагманский телефон Xiaomi 14 большое внимание уделив его камере. Согласно тестам проведенным на портале DxOMark, сенсоры Xiaomi 14 заполучили хорошее признание среди премиальных устройств.

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Оценка сенсоров Xiaomi 14 включала в себя различные аспекты, такие как фотографии, видео и масштабирование.

Что же касается технических возможностей, Xiaomi 14 оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения, диафрагмой f/1,6. Кроме того, устройство поддерживает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 115° и 50-мегапиксельный телеобъектив с функцией оптической стабилизации изображения.

По результатам тестов, основной сенсор Xiaomi 14 показал значительный прогресс. Большой размер сенсора и апертуры сыграли важную роль при съемке в разных условиях. Баланс белого остался на нейтральном уровне при высокой детализации.

Хотя в целом уровень шума в снимках был низким, все же были замечены некоторые недочеты, в виде бликов и ореолов на фотографиях. При съемке видео с условиями низкой освещенности шум был заметен. Однако в светлых сценах контрастность была улучшена.