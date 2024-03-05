Флагманская модель Xiaomi 15 сохранит абсолютно плоский экран своего предшественника, в то время как модель "Ultra" будет иметь более изогнутое стекло

Флагманские смартфоны от компании Xiaomi уже несколько лет оснащаются встроенными в дисплей оптическими датчиками отпечатков пальцев. Аналогичная ситуация наблюдается и у OnePlus. Однако, следующий год может принести изменения, когда будет выпущена серия Xiaomi 15 и OnePlus 13.

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По информации, полученной от двух надежных источников на китайской социальной платформе Weibo, Xiaomi на данный момент проводит тестирование ультразвуковых датчиков отпечатков пальцев для предстоящей флагманской линейки Xiaomi 15, которая уже находится в процессе разработки.

Флагман Xiaomi 15 сохранит полностью плоский экран своего предшественника, однако модель "Ultra" будет иметь более изогнутое стекло, аналогично модели 14 Ultra.

Интересно отметить, что эта тенденция не ограничивается только Xiaomi, OnePlus 13 также собирается перейти на ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, присоединяясь к флагманам Samsung и некоторым высококлассным устройствам Vivo, использующим эту технологию, которая обеспечивает более быструю и точную разблокировку.