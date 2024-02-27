Motorola объявила, что будет использовать стекло Gorilla Glass от Corning во всей линейке смартфонов Moto 2024 с конца этого года

Motorola продолжает радовать своих поклонников замечательными новостями на MWC 2024. Компания объявила о том, что весь ассортимент смартфонов Moto, начиная со второй половины 2024 года, будет оснащен стеклом Corning Gorilla Glass.

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Gorilla Glass предотвращает появление царапин на телефоне, что является неотъемлемым преимуществом моделей, оснащенных этим стеклом.

Gorilla Glass от Corning Incorporated уже более 15 лет является неотъемлемой частью флагманских смартфонов.

Motorola также объявила о партнерстве с Corning, которое долгое время сотрудничает с компанией Lenovo и отделом по разработке ноутбуков и планшетов. Некоторые ноутбуки и планшеты Lenovo также оснащены стеклом Gorilla Glass.

Рубен Кастанов, руководитель отдела обслуживания клиентов Motorola сообщил, что потребители продолжают просить повышения надежности и долговечности мобильных устройств, не жертвуя при этом элегантным современным дизайном.

Используя Corning Gorilla Glass во всех продуктах Motorola, компания стремимся стать лидером в отрасли, предоставляя каждому потребителю долговечный продукт, что обеспечивает эта передовая технология.

Gorilla Glass обеспечивает устойчивость к повреждениям, падениям и царапинам, сохраняя при этом чувствительность к прикосновениям и обеспечивая захватывающий и комфортный просмотр.