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10test
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
Учитывая, что в Geekbench упоминается графический процессор Mali G57, ожидается, что смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6080

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Компания Tecno планирует представить новый смартфон Pova 6 Pro на будущей выставке MWC в Барселоне. Устройство уже успело получить сертификаты NBTC, FCC и Google Play Console. Сегодня Pova 6 Pro появился в базе данных платформы Geekbench, раскрывая некоторые новые детали о его характеристиках. В базе данных Geekbench указан номер модели Tecno LI9, который соответствует предыдущим спискам сертификации.

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Согласно информации, которую можно найти в Geekbench, Tecno Pova 6 Pro будет оснащен чипом с шестью ядрами с тактовой частотой 2 ГГц и двумя ядрами с тактовой частотой 2,40 ГГц. Листинг в Google Play Console подтверждает также эту информацию. Ожидается, что смартфон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080, так как в Geekbench упоминается графический процессор Mali G57. Тестовая платформа также указывает на наличие 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14.

В результатах одноядерного и многоядерного тестов в Geekbench Tecno Pova 6 Pro набрал 770 и 2096 баллов соответственно. 

Судя по утечке рендера Pova 6 Pro в Google Play Console, скорее всего, устройство будет иметь изогнутый дисплей. Кроме того, сертификация FCC указывает на наличие 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 70 Вт. На рендере также было показано, что задняя камера будет иметь большой модуль, что намекает на новый дизайн по сравнению с предыдущей моделью.

Ожидается, что Tecno в ближайшие дни начнет публиковать тизеры о Pova 6 Pro, поскольку приближается дата его выпуска.

#geekbench #mali g57 #mediatek dimensity 6080 #tecno pova 6 pro
Источник: gizmochina.com
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