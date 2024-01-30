В ноябре 2023 года в базе данных IMEI были зарегистрированы два смартфона HMD Global, которые, как выяснилось, должны будут выйти в апреле 2024 года

HMD Global, компания, известная своими смартфонами под брендом Nokia, готовится представить новую линейку устройств собственной марки. Последнее время свидетельствует о том, что компания хочет расширить свой портфель телефонов на базе Android. Недавние отчеты раскрыли ключевые характеристики камеры нескольких будущих устройств. Два смартфона от HMD Global были замечены в базе данных IMEI в ноябре 2023 года, ожидается, что они будут выпущены в апреле 2024 года. Ранее в этом месяце утечка рендеринга позволила впервые взглянуть на будущий телефон HMD. Изображение с модулем задней камеры было опубликовано и подтверждает предыдущие сведения.

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На изображении видна гравировка "OIS" с цифрами 108 МП, что показывает разрешение основного датчика и поддержку оптической стабилизации изображения. Смартфон HMD будет доступен в цвете циан. Более подробная информация о характеристиках и цене пока неизвестна. Инсайдер Эван Бласс недавно опубликовал серию кодовых названий, которые будут использоваться для устройств HMD: Pulse, Legend, Pulse+, Legend Plus, Pulse Pro и Legend Pro. Это вся имеющаяся информация на данный момент, так что следите за обновлениями.