Galaxy Watch 7 возможно будет использовать Exynos 5535

Как известно, компания Samsung не всегда добавляет новые чипсеты в свои новые версии Galaxy Watch. Однако, согласно надежным источникам из издания SamMobile, для будущей модели Samsung Galaxy Watch 7 заявлено использование процессора с внутренним кодовым названием Exynos 5535.

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Учитывая, что в 2023 году для часов был применен процессор Exynos W930, предполагается, что этот новый чипсет может быть коммерчески представлен под названием Exynos W940. Однако, пока известно о таком компоненте лишь немногое. Неизвестно, какая скорость работы будет у нового чипсета и какие новые функции он представит. Однако радует тот факт, что Samsung по-видимому не собирается использовать Exynos W930 повторно в этом году.