Это значительно упрощает процесс избавления от нежелательной почты в почтовом ящике

Google расширяет функционал кнопки "отписаться" в приложении Gmail на Android, что значительно упрощает процесс избавления от нежелательной почты в почтовом ящике.

реклама

Недавно добавленная кнопка "отписаться", расположенная рядом с именем отправителя, представляет собой удобный способ отказаться от рассылок, минуя сложную процедуру, требующую авторизации или объяснения причин. Однако до сих пор она была доступна только на веб-версии Google. Теперь эта возможность появилась и в мобильном приложении, по крайней мере для пользователей Android.

После того, как обновление станет доступным для всех, можно будет отказаться от назойливых маркетинговых писем всего в несколько кликов. Для этого нужно лишь нажать на кнопку "отписаться" в заголовке письма и подтвердить свои намерения во всплывающем окне. В некоторых случаях возможно появится предложение перейти на сайт для подтверждения действий.

В настоящий момент это обновление доступно некоторым пользователям приложения Gmail, в особенности тем, кто пользуется новыми телефонами Pixel.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В случае сомнений относительно отправителя и отсутствия желания участвовать в процессе отписки, всегда можно воспользоваться меню с тремя точками для блокировки отправителя или перемещения его писем в папку "Спам". Однако, для легитимных отправителей, от которых вы не желаете больше получать письма, вариант с отпиской является наиболее предпочтительным.