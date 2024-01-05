Ожидается, что Xcover 7 будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, что является улучшением по сравнению с Xcover 5 2021 года

Samsung является крупнейшим в мире производителем смартфонов и занимает второе место в мире по производству планшетов. В ближайшие несколько месяцев компания планирует выпустить гораздо больше устройств, чем телефоны на операционной системе Android. Хотя не стоит ожидать, что новая версия Galaxy Buds будет выпущена вместе с Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra в ближайшие несколько недель, но появление новых среднебюджетных устройств в линейке Samsung — это лишь вопрос времени. Galaxy A55, Tab Active 5 и Xcover 7 скоро будут представлены официально. Первые слухи о последнем устройстве появились в сентябре, а в ноябре были опубликованы рендеры, демонстрирующие внешний вид устройства. Также до праздников надежный источник сообщил о предполагаемой стоимости. И сегодня такой же надежный информатор поделился очень обнадеживающей информацией о цене Samsung Xcover 7, которая составит всего 379,90 евро в Европе. Это очень выгодно по сравнению с текущей ценой на Xcover 6 Pro, выпущенным в 2022 году, который стоил 609 евро.

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Хотя отсутствие брендинга "Pro" явно указывает на то, что новая модель будет значительно дешевле, она все равно будет обладать некоторыми улучшениями по сравнению с предыдущей версией. Ожидается, что "обычный" Xcover 7 будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, что является улучшением по сравнению с Xcover 5 2021 года, и будет соответствовать возможностям Xcover 6 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Что касается камеры, то на задней панели Xcover 7 ожидается только одна камера, а емкость аккумулятора будет составлять 4000 мАч, что довольно ожидаемо для защищенного устройства данного типа. Также по слухам, Xcover 7 будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100+, 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, предустановленным программным обеспечением Android 14 с интерфейсом One UI, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и стандартными сертификатами водонепроницаемости, пылезащиты, устойчивости к экстремальным температурам, вибрациям и ударам, характерными для повседневного использования защищенного телефона.