Ранее появилась информация, что в этих моделях больше не будет сенсоров камеры Isocell GN3

Компания Samsung в ближайшее время планирует представить новую серию смартфонов Galaxy S24. Тем не менее, уже начали появляться данные о флагманской линейке на 2025 год, и похоже, что модели Galaxy S25 и Galaxy S25+ не получат значительных улучшений в области камеры. Ранее появлялась информация, что эти модели больше не будут оснащаться датчиками камеры Isocell GN3. Это означает, что новые возможности в области фотографии на этих моделях не стоит ожидать. Для тех, кто не в курсе, южнокорейский гигант Samsung использовал данный датчик в нескольких устройствах за последние три года, включая Galaxy S22, S22+, S23, S23+, Z Fold 4 и Z Fold 5.

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Однако, согласно свежим сообщениям, Samsung все-таки может использовать GN3 на моделях Galaxy S25 и Galaxy S25+, что говорит о планах по отказу от данного датчика, возможно, были отменены. Текущие модели Galaxy S23 и Galaxy S23+ оснащены одинаковым сенсором. Изначальные сообщения компании также намекали на замену Isocell сенсора на сенсор Sony, но точная модель пока не разглашается. Если это подтвердится, то Galaxy S25 и Galaxy S25+ будут обладать 50-мегапиксельной основной камерой, а также 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 10-мегапиксельным телеобъективом. Следует отметить, что это пока неподтвержденная информация, поэтому следует отнестись к ней с некоторым скептицизмом и ждать новых данных.