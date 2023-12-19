OneUI 6.1 теперь доступен для старшего поколения складных устройств Samsung

Компания Samsung уже два месяца назад начала распространение обновления Android 14, основанного на OneUI 6.1, на свои устройства. Новая версия программного обеспечения была выпущена для различных моделей компании, включая серии Galaxy S, A и M. Однако она была доступна только для складных моделей пятого поколения Galaxy Z. Теперь обновление OneUI 6.1 стало доступно для предыдущих поколений складных устройств Samsung.

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Samsung начала внедрять Android 14 на базе OneUI 6.1 для последних двух поколений складных телефонов Galaxy Z, таких как Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

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Android 14 с интерфейсом OneUI 6.1 представляет серьезное обновление, и пользователям рекомендуется загружать его через Wi-Fi. Стоит отметить, что текущее обновление программного обеспечения распространяются поэтапно, однако в ближайшие недели оно должно стать доступным для всех пользователей. Пользователям рекомендуется проверить наличие обновления, перейдя в Настройки, обновление программного обеспечения.