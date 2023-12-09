Кроме того, nubia утверждает, что z60ultra будет оснащен первым в мире "широкоугольным объективом основного уровня", предполагая, что основная камера обладает функциями, сравнимыми со сверхширокоугольными объективами

Компания nubia готовится представить новый флагманский смартфон, nubia z60 ultra 19 декабря. Из последних тизеров стало известно, что телефон будет иметь круглую камеру на задней панели. Теперь появилась новая утечка, раскрывающая больше деталей об устройстве.

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Аналогично модели z50 ultra, z60 ultra будет оснащен дисплеем без вырезов. Это означает, что под дисплеем будет расположена селфи-камера, а рамки по всем сторонам будут симметричными. Кроме того, телефон будет иметь плоский дисплей.

На задней панели заметен большой прямоугольный модуль камеры, занимающий всю ширину телефона. Модуль камеры будет двухцветным: верхняя половина будет иметь белую отделку с капсульным дизайном для датчика камеры. Рядом с датчиком находится светодиодный индикатор и логотип nubia.

Нижняя половина модуля камеры черная и включает два датчика: один в круглом вырезе с красным акцентом, а другой в прямоугольном вырезе.

Утечка также показывает антенные линии на рамке, что подтверждает использование металлической рамки в телефоне. Также можно заметить физический ползунок для отключения уведомлений. Кнопка включения и регулятор громкости расположены на одной правой стороне.

Компания nubia также подтвердила в своем тизере на Weibo, что z60 ultra будет оснащен основной камерой на 50 Мп с впечатляющими характеристиками: размером сенсора 1/1,56 дюйма, диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией изображения.

Кроме того, nubia утверждает, что z60 ultra будет иметь первый в мире "широкоугольный объектив основного уровня", что предполагает, что основная камера будет обладать возможностями, сравнимыми со сверхширокоугольным объективом.

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Смартфон также будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 3, вероятно, с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0. Телефон также будет иметь защиту от воды и пыли IP68 для дополнительного спокойствия.