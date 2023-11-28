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Предположительно, компания Nothing уже занята разработкой своего третьего флагманского устройства Nothing Phone 3. Однако недавно стало известно, что компания также планирует выпустить еще одну модель.
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По слухам в Twitter, премьерой станет Nothing Phone 2a - смартфон среднего класса, над которым компания трудится с момента выпуска своего последнего устройства, Nothing Phone 2. По данным утечки, новинка будет обладать 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и фронтальной камерой в виде отверстий. Там же была опубликована размытая фотография, предположительно, изображающая заднюю панель устройства.
К сожалению, детали на снимке едва различимы, поэтому остается мало информации о Nothing Phone 2a, помимо того, что у него будет двойная камера и прозрачная задняя панель. Но важно отметить, что это не будет Nothing Phone 3.
Благодаря утверждениям человека, увидевшего телефон вживую, можно предположить, что анонс Nothing Phone 2a не за горами. Однако необходимо отнестись к этой информации с некоторой недоверчивостью и дождаться более подробных сведений о смартфоне среднего класса от компании Nothing.