Nothing Phone 2a - это смартфон среднего класса, над которым компания работает со времен своей предыдущей модели, Nothing Phone 2

Предположительно, компания Nothing уже занята разработкой своего третьего флагманского устройства Nothing Phone 3. Однако недавно стало известно, что компания также планирует выпустить еще одну модель.

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По слухам в Twitter, премьерой станет Nothing Phone 2a - смартфон среднего класса, над которым компания трудится с момента выпуска своего последнего устройства, Nothing Phone 2. По данным утечки, новинка будет обладать 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и фронтальной камерой в виде отверстий. Там же была опубликована размытая фотография, предположительно, изображающая заднюю панель устройства.

К сожалению, детали на снимке едва различимы, поэтому остается мало информации о Nothing Phone 2a, помимо того, что у него будет двойная камера и прозрачная задняя панель. Но важно отметить, что это не будет Nothing Phone 3.

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Благодаря утверждениям человека, увидевшего телефон вживую, можно предположить, что анонс Nothing Phone 2a не за горами. Однако необходимо отнестись к этой информации с некоторой недоверчивостью и дождаться более подробных сведений о смартфоне среднего класса от компании Nothing.