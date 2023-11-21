Дороги на Google Maps теперь серые, как у Apple, вместо привычных белых или желтых, а леса - темно-зеленые

Цветовая схема Google Maps была обновлена, и значительная часть постоянных пользователей отнеслась к этому изменению с негодованием. Первые изменения были замечены еще в сентябре, но сейчас они все более широко распространяются среди пользователей Google Maps. Теперь дороги в Google Maps стали серыми, как в Apple, вместо привычного белого или желтого цвета, а леса теперь имеют более темный зеленый оттенок. Голубой цвет, обозначающий водоемы, стал светлее.

реклама

Однако активный маршрут теперь обозначается гораздо более темным синим, а альтернативные маршруты отображаются светлее (раньше они были серыми). Изменения, хотя и не внесли революционных изменений, вызвали некоторое недовольство у определенной группы пользователей. По отзывам на Reddit, на интернет-форумах можно заметить, что некоторые пользователи критикуют новые цвета Google Maps. Одна из основных жалоб заключается в том, что новая цветовая схема менее четкая, и из-за этого становится сложнее понять содержание карты (особенно за рулем).

Как заметил один из пользователей Reddit: «Теперь труднее читать карту быстро. Она стала более стильной, но менее практичной». Еще одна проблема, на которую указали некоторые пользователи Reddit, заключается в том, что новые альтернативные маршруты имеют такой же синий цвет, как и основной маршрут.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Возможно Google стоит пересмотреть цветовую схему, особенно в отношении альтернативных маршрутов. Однако не все пользователи недовольны изменениями, но большинство отрицательно относится к новому дизайну, согласно опросу на Android Authority. Согласно результатам опроса, 44% респондентов не нравятся новые цвета, в то время как 28% - отметили положительные изменения.