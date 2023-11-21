Кроме того, ко всеобщему удивлению, было объявлено, что панель LTPO для OnePlus 12 будет поставляться не компанией Samsung, как обычно, а BOE, еще одним гигантом в области OLED-дисплеев

По мнению лаборатории тестирования мобильных дисплеев DisplayMate, дисплей панели OnePlus 12 установит новый стандарт качества. Панель OnePlus, названная Oriental Display, должна установить новые стандарты в таких областях, как гладкость поверхности, защита глаз, яркость, касание мокрого дисплея.

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С уверенностью можно сказать, что предстоящая панель OnePlus 12 достигла высочайших стандартов в мире дисплеев и заслуживает ожидания всех пользователей. Это подтверждается рекордными достижениями компании BBK, которой принадлежат три крупнейшие в мире компании по продаже телефонов - Oppo, Vivo и OnePlus. Стараниями этих компаний уже созданы качественные дисплеи, начиная с Oppo Find X2 Pro и OnePlus 8 Pro и заканчивая недавним устройством с яркостью 2 500 в Oppo Find X6 Pro.

Таким образом, дисплей OnePlus 12 может превзойти даже грядущую панель Galaxy S24 Ultra от Samsung. И надо отметить, что защита глаз в дисплее Oriental Screen от OnePlus будет находиться на самом передовом уровне, превосходя все традиционные методы, принятые в отрасли. Он открывает новую эру защиты глаз в мобильных телефонах и будет главным преимуществом дисплея OnePlus 12.

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Также, неожиданно для всех, было объявлено, что панель LTPO для OnePlus 12 будет поставляться не Samsung, как обычно, а компанией BOE - еще одним гигантом в области OLED-дисплеев. Возможно, Samsung решила сохранить лучшие OLED-детали для своего собственного Galaxy S24 Ultra. Однако, все эти вопросы будут разрешены после официального анонса OnePlus 12 4 декабря и Galaxy S24 Ultra 17 января.