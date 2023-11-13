Мод DLSS 3 для GTA V будет совместим с популярной платформой FiveM

Моддер PureDark представит DLSS 3 для игры GTA V на ПК в ближайшие дни. DLSS 3 добавит векторы движения, которых изначально не было в игре, и значительно улучшит ее визуальное оформление.

реклама

PureDark проводил тестирование с использованием NaturalVision Evolved, QuantV и ENB, что повысило требования к производительности игры. На его системе с AMD Ryzen 7 5800x и GeForce RTX 4070Ti игра шла со скоростью около 30 кадров в секунду. Однако, после включения DLSS Super Resolution и Frame Generation, скорость кадров удвоилась.

PureDark отметил, что технология NVIDIA upscaling обеспечивает более качественное сглаживание по сравнению с стандартными опциями игры, такими как FXAA, MSAA и TXAA. Мод DLSS 3 для GTA V будет совместим с популярной платформой FiveM.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Большая новость ожидает поклонников игры Grand Theft Auto - компания Rockstar наконец-то представит шестую основную часть игры, трейлер которой ожидается в декабре. Учитывая огромную популярность GTA V, ее преемник является самой ожидаемой игрой в разработке. По последним прогнозам игра должна выйти в марте 2025 года.