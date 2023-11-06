Dimensity 9300 поддерживает маломощный AI-ISP и постоянно включенный HDR вплоть до 4K при 60 к/с

Недавно MediaTek представила свое решение в ответ на чипсет Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm - Dimensity 9300. Этот впечатляющий процессор станет основой для готовящихся к выходу смартфонов vivo серии X100 и имеет уникальный дизайн под названием "All Big Core".

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По словам президента MediaTek, Джо Чена, Dimensity 9300 является самым мощным флагманским чипом компании. Благодаря инновационному дизайну "All Big Core", этот системный чип обеспечивает огромный прирост вычислительной мощности для флагманских устройств.

Основные характеристики MediaTek Dimensity 9300 включают:

1. Большую мощность ядра: Dimensity 9300 создан на базе 4-нм техпроцесса третьего поколения TSMC и оснащен четырьмя ядрами Arm Cortex-X4 с рабочей частотой до 3,25 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A720 с рабочей частотой до 2,0 ГГц для достижения максимальной производительности.

2. Повышенная скорость дисплея: Этот чипсет поддерживает WQHD с частотой 180 Гц и 4K с частотой до 120 Гц, обеспечивая потрясающее качество изображения. Также поддерживается работа с двумя активными дисплеями для складных форм-факторов.

3. Бесперебойное подключение к сети 5G: Модем 5G R16 этого чипсета поддерживает частоты 4CC-CA Sub-6GHz и 8CC-CA mmWave с технологией MediaTek UltraSave 3.0+ для повышения энергоэффективности.

4. Быстродействующая память: Dimensity 9300 поддерживает память LPDDR5T со скоростью 9600 Мбит/с, что является одной из самых высоких скоростей в настоящее время.

Dimensity 9300 также имеет маломощный AI-ISP и поддержку постоянно включенного HDR с разрешением до 4K при 60 кадр/с. Он поддерживает кинематографический режим 4K при 30 кадр/с, а также функции 4K AI Noise Reduction и AI обработки RAW-фото и видео.

Кроме того, MediaTek подтвердила, что ее флагманский чипсет будет совместим с новым форматом Ultra HDR в Android 14. Что касается подключения, Dimensity 9300 поддерживает Wi-Fi 7 со скоростью до 6,5 Гбит/с. Он также оснащен технологией MediaTek Xtra Range для улучшения дальности связи.

Графическая часть нового чипсета Dimensity 9300 представлена новейшим GPU от Arm - Arm Immortalis-G720. Благодаря этому GPU производительность Dimensity 9300 увеличена на 46% при сохранении уровня энергопотребления предыдущей модели, Dimensity 9200.

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Первый смартфон с чипсетом Dimensity 9300 появится в продаже к концу 2023 года. Однако уже известно, что смартфоны vivo X100 и X100 Pro будут представлены 13 ноября.