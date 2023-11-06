Samsung может начать взимать плату с пользователей за использование встроенного генеративного ИИ в Galaxy S24 и других устройствах

Генеративный искусственный интеллект становится важной новой технологией, и это никого не удивляет. Ожидается, что он будет включен в Galaxy S24 и некоторые другие устройства, выпущенные в следующем году. На данный момент известно очень мало о том, как это будет реализовано.

реклама

Известно, что новые процессоры, например Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3, будут поддерживать генеративный искусственный интеллект. Однако, пока неясно, какими именно функциями он будет обладать и как будет работать. Сейчас появилась информация о том, что Samsung активно работает над возможностью использования генеративного искусственного интеллекта в Galaxy S24 через подписку.

Возможно, пользователям придется платить за использование генеративного искусственного интеллекта в Galaxy S24 и других смартфонах Samsung.

Понятно, что, возможно, это имеет смысл, но в целом такая модель подписки может вызвать разочарование. Хотя облачные сервисы имеют больше логики, включение искусственного интеллекта прямо в устройство кажется немного более странным.

Эта информация разочаровывает многих, и стоит надеяться, что это не подтвердится. Многие пользователи с нетерпением ждут выпуска Galaxy S24, в частности модели Ultra, и хотят, чтобы эта функция была доступна всем. Если Samsung действительно планирует сделать подписку, как высока вероятность того, что она будет доступна всем. Возможно, это вызовет негативную реакцию со стороны пользователей.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент не известно, что произойдет, но, по слухам, выход Galaxy S24 запланирован на 17 января 2024 года.