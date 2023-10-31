Тенденция сотрудничества автопроизводителей и технологических компаний набирает обороты во всем мире: на многих автомобилях устанавливаются Android Auto и Apple CarPlay

Функция сканирования отпечатков пальцев Google – неотъемлемая часть повседневных технологий, с которыми мы сталкиваемся каждый день: со смартфонами, планшетами, носимыми устройствами, "умными" телевизорами и даже автомобилями. Миллиарды людей во всем мире ежедневно пользуются этой функцией Google.

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По последним новостям от Android Headlines, Porsche и Google недавно заключили соглашение, позволяющее немецкому автопроизводителю использовать сервисы Google в своих автомобилях. В этом соглашении говорится о включении Google Maps, Google Assistant и других приложений, доступных в магазине Google Play Store.

В будущих поколениях автомобилей Porsche сервисы Google будут непрерывно внедрены, включая навигацию, голосовые функции и широкую экосистему приложений. Производство планируется начать в середине десятилетия. Те, кто уже являются клиентами Porsche, не нужно беспокоиться – их знакомый пользовательский интерфейс системы Porsche Communication Management (PCM) будет сохранен и регулярно обновляться онлайн для поддержания непрерывной работоспособности.

В будущем Porsche планирует объединить экосистемы разных поставщиков в своих автомобилях с помощью стандартизированных интерфейсов и платформ. PCM должна стать неотъемлемой частью цифровой экосистемы для клиентов Porsche по всему миру, и внедрение Google станет следующим шагом Porsche в цифровые технологии. Сотрудничество между Porsche и Google планируется на долгосрочной основе.

Тенденция сотрудничества между автопроизводителями и технологическими компаниями набирает обороты по всему миру: Android Auto и Apple CarPlay можно увидеть во многих автомобилях. Углубление сотрудничества между технологическими компаниями и автопроизводителями предлагает покупателям различные преимущества, такие как возможность запуска мобильных приложений на информационной системе автомобиля.

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Здоровая конкуренция между технологическими гигантами в автомобильной отрасли становится все более заметной. В начале этого года система Android Auto была существенно обновлена, добавив важные функции, такие как открытие гаражных ворот. В то же время Apple готовится представить новое поколение CarPlay в 2023 году, которое позволит управлять всеми функциями автомобиля, от радио до кондиционера и настроек сидений.