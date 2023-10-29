Китайские чипы теперь имеют лучшую IPC, чем процессоры AMD и Intel трехлетней давности, сообщили после обзора Loongson 3A6000

Обзор нового китайского процессора Loongson 3A6000 показал впечатляющую производительность и лучший показатель IPC (количество инструкций на такт) по сравнению с архитектурами Intel 10-го поколения и AMD Zen 2.

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Loongson 3A6000 имеет четыре ядра (4C/8T) и рабочую частоту 2,5 ГГц. Он использует архитектуру 4-го поколения Dragon, которая объединяет ядра LA664 с поддержкой 128-битных и 256-битных расширенных инструкций векторной обработки (LSX и LASX), а также SMT2.

Комплектация ПК с процессором Loongson 3A6000 предназначена для внутреннего рынка Китая и включает в себя материнскую плату, блок питания, два модуля памяти DDR4-3200 емкостью по 8 Гбайт, твердотельный накопитель на 256 Гбайт и видеокарту AMD Radeon RX 580. Процессор распологается под стандартным круглым радиатором с активным вентилятором, а PCH – под пассивным радиатором меньшего размера.

Его питание осуществляется через 8-контактный процессорный и 24-контактный разъем ATX. Сам процессор выполнен в форм-факторе BGA и интегрирован в материнскую плату.

Процессор Loongson 3A6000 был протестирован и сравнен с предыдущей моделью 3A5000, а также с процессорами Intel Core i3-10100 и AMD Ryzen 3 3100. В тестах SPEC CPU INT и FP процессор 3A6000 продемонстрировал вдвое лучшую производительность по сравнению со своим предшественником и сопоставимую производительность с чипами Intel и AMD.

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Основное различие заключается в том, что процессоры Intel и AMD работают на более высоких тактовых частотах: i3-10100 имеет пиковую частоту 4,0 ГГц, а Ryzen 3 3100 – 3,90 ГГц. Несмотря на это, Core i3-13100 уступил в одноядерных тестах по сравнению с Loongson 3A6000.