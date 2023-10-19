Ждать новых флагманских моделей Vivo осталось недолго

Согласно данным, поступившим от инсайдеров в Китае, компания Vivo планирует представить две новые модели смартфонов — iQOO 12 и iQOO 12 Pro — уже 7 ноября. Подробности о предстоящих новинках были раскрыты в записи базы данных сертификации UFCS, помимо информации даты анонса.

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Младшая модель iQOO 12 будет оснащена аккумулятором емкостью 4880 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, по данным из записи в UFCS.

На iQOO 12 Pro будет представлена батарея емкостью 4980 мАч с аналогичной быстрой проводной зарядкой (беспроводная зарядка будет осуществляться с мощностью 50 Вт).

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Ожидается, что модель iQOO 12 будет работать на ещё неанонсированном процессоре Snapdragon 8 Gen 3, и будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти, а максимальная комплектация будет оснащена 1 ТБ внутреннего накопителя.