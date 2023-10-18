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В свете последнего сотрудничества между Google и Qualcomm, архитектура микросхем RISC-V может получить долгожданное признание и стать основой для будущих версий Wear OS. Это партнерство объединяет две ведущие компании, которые теперь вместе работают над разработкой "платформы RISC-V Snapdragon Wear".
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RISC-V представляет собой открытый стандарт архитектуры наборов инструкций, который отличается от других архитектур, таких как ARM и x86, тем, что предоставляется под свободными лицензиями с открытым исходным кодом. Партнерство Google и Qualcomm акцентирует внимание на способствовании конкуренции и стимулировании инноваций в этой области.
Хотя точная дата выхода коммерческого продукта еще не объявлена, Google и Qualcomm активно занимаются разработкой RISC-V.
Параллельно с этим партнерством, Apple также проявляет интерес к архитектуре RISC-V. Несмотря на то, что компания пока продолжает полагаться на архитектуру ARM.
Архитектура RISC-V обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении, что особенно актуально для устройств, работающих от батарей. Она также упрощает процесс разработки и снижает стоимость микросхем за счет упрощенной логики и декодирования инструкций. Ее использование позволяет разместить больше регистров общего назначения в центральном процессоре при меньшем количестве требуемых компонентов, что делает эту архитектуру привлекательной для разработчиков микросхем.