Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Google и Qualcomm создают "маломощный и высокопроизводительный" чип RISC-V для Wear OS
Компании Google и Qualcomm активно разрабатывают RISC-V, хотя точные сроки выпуска продукта пока не объявлены

реклама

В свете последнего сотрудничества между Google и Qualcomm, архитектура микросхем RISC-V может получить долгожданное признание и стать основой для будущих версий Wear OS. Это партнерство объединяет две ведущие компании, которые теперь вместе работают над разработкой "платформы RISC-V Snapdragon Wear". 

реклама

RISC-V представляет собой открытый стандарт архитектуры наборов инструкций, который отличается от других архитектур, таких как ARM и x86, тем, что предоставляется под свободными лицензиями с открытым исходным кодом. Партнерство Google и Qualcomm акцентирует внимание на способствовании конкуренции и стимулировании инноваций в этой области.

Хотя точная дата выхода коммерческого продукта еще не объявлена, Google и Qualcomm активно занимаются разработкой RISC-V. 

Параллельно с этим партнерством, Apple также проявляет интерес к архитектуре RISC-V. Несмотря на то, что компания пока продолжает полагаться на архитектуру ARM.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Архитектура RISC-V обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении, что особенно актуально для устройств, работающих от батарей. Она также упрощает процесс разработки и снижает стоимость микросхем за счет упрощенной логики и декодирования инструкций. Ее использование позволяет разместить больше регистров общего назначения в центральном процессоре при меньшем количестве требуемых компонентов, что делает эту архитектуру привлекательной для разработчиков микросхем.

#google #qualcomm #risc-v #чип #wear os
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Android получит ремонтный режим для обеспечения конфиденциальности данных
Google добавила "режима ремонта" в Android 14 для упрощения ремонта устройств
Qualcomm объявила о создании чипа RISC-V для носимых устройств на базе Android
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
14
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
5
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
19
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
12
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
2
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
5
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
9
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
Спикер ГД Володин процитировал слова Хо Ши Мина о независимости и свободе
+
В Германии заново запустили угольную ТЭЦ, чтобы справиться с зимними холодами
4
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
+
Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов
1
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
+
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
+
Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года
1
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
2
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
32
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
47
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
6
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
10
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
49
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
39
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
2
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
10
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
8

Сейчас обсуждают

OhOtNiChEk
20:05
А почему мы не можем поставить кому то в виде помощи сверхзвуковые против авианосные ракеты ? По паре штук врагам США закинуть как гум помощь и не останется ни одного авианосца
Евросоюз рассматривает возможность отправки конфискованной бронетехники Украине
REY_B_
20:02
Ну так и электричество опасно. Может и его запретить? - Самокаты всего лишь удобны, поэтому их и стало много. Но там, где умные решают проблему, идиоты запрещают. К слову, СССР обладал первой промышле...
Регистрация электросамокатов станет обязательной на портале Госуслуг
Дон Охуэлосович
20:00
В бюджет уложились!
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Евгений Фефелов
19:55
Не дай бог снова в системнике слышать эти шумы и трески с вибрациями. И не обязательно ставить Ssd на 1Tb за 9 тысяч,жир какой то
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
REY_B_
19:53
Время выбрано крайне "удачное". И канон соблюдён. И не соберут ничего. Да и деньги пойдут не на ВСУ, а на закупку медицинской помощи. Которую надо думать всё равно изрядно разворуют. Ну и на десерт, е...
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Dce
19:48
С каких это пор регистрация "обезьяны с гранатой" помогала улучшить безопасность окружающих?!
Регистрация электросамокатов станет обязательной на портале Госуслуг
REY_B_
19:45
ChatGPT вообще такая штука... Стоит невероятно дорого, и вряд ли окупиться, чтобы его стали повторять сплошь и рядом. По мне, так его разработали на деньги фонда Била и Мелинды, спецом, чтобы он вмест...
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
REY_B_
19:42
У человека не только работают нейросети, но и эмпатия, и биохимия, и ещё. В компьютер теоретически это конечно можно заложить. Но производительность для этого нужна в тысячи раз больше. А кремний выдо...
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
REY_B_
19:34
Но на некой могиле в Иране уже вывесили чёрный флажок. И ракетное эмбарго против Ирана внезапно закончилось.... Кто не в теме, вывесившие этот флажок люди, в Иране правят. И более того, они имеют како...
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
mayday30
19:27
Хорошо, что я в это украинское говно так и не начал играть. Можно со спокойной совестью это продолжать игнорить.
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем