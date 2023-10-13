Lenovo скоро начнет распространять устройства на базе ОС Esper Foundation

Компания Lenovo получила одобрение на выпуск новой линейки корпоративных устройств, работающих на операционной системе Android Esper Foundation. Помимо этого, они также будут оснащены дополнительной платформой управления мобильными устройствами (MDM).

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Первым устройством на базе Esper Foundation будет настольный ПК Lenovo ThinkCentre M70a. Этот ультрасовременный компьютер будет оснащен мощным процессором Intel Core i9 десятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и внушительным твердотельным накопителем емкостью до 512 ГБ. Другие устройства, такие как Lenovo ThinkCentre M70q, M90n-1 IoT и ThinkEdge SE30 v2, будут представлены до конца 2023 года.

Esper Foundation, основанная на Android 11 имеет совместимость с периферийными устройствами, ежеквартальные обновления безопасности и три года поддержки.

Lenovo рассчитывает на то, что интеграция своей версии Android, основанной на Esper Foundation, будет привлекательным решением для предприятий, заменяя Windows и ChromeOS от Google.

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Основанная на Esper, новая платформа компании может стать серьезным конкурентом для Windows в корпоративном секторе, особенно в специализированных отраслях, таких как розничная торговля, гостиничный бизнес и здравоохранение.