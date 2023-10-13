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10test
Android может стать крупным конкурентом Windows и одновременно устранить Google ChromeOS
Lenovo скоро начнет распространять устройства на базе ОС Esper Foundation

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Компания Lenovo получила одобрение на выпуск новой линейки корпоративных устройств, работающих на операционной системе Android Esper Foundation. Помимо этого, они также будут оснащены дополнительной платформой управления мобильными устройствами (MDM).

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Первым устройством на базе Esper Foundation будет настольный ПК Lenovo ThinkCentre M70a. Этот ультрасовременный компьютер будет оснащен мощным процессором Intel Core i9 десятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и внушительным твердотельным накопителем емкостью до 512 ГБ. Другие устройства, такие как Lenovo ThinkCentre M70q, M90n-1 IoT и ThinkEdge SE30 v2, будут представлены до конца 2023 года.

Esper Foundation, основанная на Android 11 имеет совместимость с периферийными устройствами, ежеквартальные обновления безопасности и три года поддержки.

Lenovo рассчитывает на то, что интеграция своей версии Android, основанной на Esper Foundation, будет привлекательным решением для предприятий, заменяя Windows и ChromeOS от Google. 

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Основанная на Esper, новая платформа компании может стать серьезным конкурентом для Windows в корпоративном секторе, особенно в специализированных отраслях, таких как розничная торговля, гостиничный бизнес и здравоохранение.

#android #windows #lenovo #esper foundation #google chromeos
Источник: techradar.com
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