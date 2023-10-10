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10test
Инсайдер опубликовал первые фото дизайна блока камер iPhone 16
Новинка, скорее всего, будет оснащена 6 камерами, 2 из которых предназначены для создания 3D-изображений

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Маджин Бу, известный эксперт в индустрии смартфонов, опубликовал в своем аккаунте Х захватывающий рендер будущего флагмана iPhone 16 Pro. Главное изменение ожидается в области камеры.

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Согласно его информации, новинка, вероятно, будет оборудована шестью камерами, две из которых предназначены для создания 3D-изображений и видео, воспроизводимых на Apple Vision Pro. Более того, Бу упомянул о завершении Apple второй стадии тестирования iPhone 16.

Важно отметить, что дизайн, отображенный на фото, основан на предположениях и не соответствует реальным утечкам информации.

Весной в сети также появилась дорожная карта со значительными изменениями в смартфоне Apple, которые будут внесены к 2027 году. В этом документе следующий iPhone получит дизайн, во многом схожий с текущей линейкой, но iPhone 17 Pro, как и любой современный Android-смартфон, будет предлагать небольшой сканер Face ID и фронтальную камеру в вырезе.

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До выхода IPhone 16 еще около 11 месяцев, так что планы Apple к тому времени могут измениться. 

#камера #рендер #iphone 16
Источник: ferra.ru
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