Графические процессоры Intel Flex специально созданы для набора инструментов и сервисов VDI VMware Horizon

Семейство графических процессоров (GPU) Flex компании Intel представляет собой решение для одной из наиболее значимых проблем инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI) на рынке. Эти GPU позволяют заказчикам использовать доступные графические процессоры без необходимости оплаты лицензионных платежей.

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С ростом популярности систем VDI, которые предоставляют сотрудникам эффективный способ доступа к приложениям и сервисам с любого места, предприятия все чаще обращаются к виртуализации и удаленным рабочим столам. Однако современные рабочие нагрузки становятся все более требовательными к ресурсам, поэтому для поддержки удаленных сотрудников требуются системы виртуализации рабочих столов на базе GPU. Однако возникает проблема – необходимо лицензировать лучшие графические процессоры, которые обеспечивают их работу. Тем не менее, семейство графических процессоров Flex от Intel помогает решить эту проблему.

Графические процессоры Flex от Intel предназначены для использования среды VMware ESXi и оснащены менеджером подключений VMware Horizon. Они доступны для использования без скрытых лицензионных платежей за виртуализацию. Предприятия могут выбирать из двух конфигураций графических процессоров Flex от Intel, которые не требуют лицензионных отчислений. Intel Data Center GPU Flex 140 – это 75-ваттное устройство, памятью 12 ГБ GDDR и пиковой вычислительной мощностью 8 TFLOPS. В то же время Intel Data Center GPU Flex 170 – это 150-ваттная версия с 16 ГБ памяти и производительностью 16 TFLOPS.

Тестирование от Intel показало, что Flex 140 может поддерживать до 12 сеансов VDI на один GPU, а Flex 170 – до 16 сеансов. Оба устройства поддерживают трассировку лучей и имеют встроенный кодер AV1 – это первый GPU с такой функцией. Что значительно повышает эффективность в пропускной способности форматов AVC и HEVC до 30%.

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Ранее компания VMware объявила о поддержке графических процессоров Flex в своем сервисе VMware Horizon VDI, а Intel официально представила их на мероприятии Intel Innovation 2023 в прошлом месяце.