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Стало известно, что Intel собирается сравнивать начальную линейку процессоров Meteor Lake с уже существующими процессорами Core i9-13900H Raptor Lake-H от AMD и Ryzen 7 7840HS "Phoenix". Хотя эти процессоры являются продвинутыми, они не являются флагманскими, поскольку этот сегмент рынка покрывают Core i9-13980HX/HK от Intel и Ryzen 9 7940HS от AMD.
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Также стоит отметить, что оба упомянутых чипа имеют энергопотребление 35-45 Вт при базовых тактовых частотах, тогда как базовое TDP процессоров Intel Meteor Lake ожидается, что составит 28 Вт. Информация также указывает на то, что на рынке появятся игровые ноутбуки с процессорами Meteor Lake Core Ultra. Это означает, что они будут оснащены дискретными графическими картами.
Это логично, учитывая, что встроенная графика Meteor Lake значительно превосходит интегрированную графику предыдущего поколения и обеспечивает производительность, сопоставимую с дискретными графическими чипами низшего уровня. Для тех, кто нуждается в еще более высокой игровой производительности, возможно, появятся варианты Core Ultra 9 с дискретными графическими картами.
Чтобы создать более сбалансированное портфолио ноутбуков на базе процессоров Intel нового поколения, компания выпустит Raptor Lake Refresh "Core Non-Ultra". Ожидается, что начальная цена ноутбуков с процессором Meteor Lake превысит 1500 долларов США, что означает, что Intel не будет ориентироваться на среднюю и низкую ценовую категории потребителей. Однако с появлением Raptor Lake Refresh Intel компания планирует расширить ассортимент предложений, предлагая потребителям возможность обновиться на новое поколение по более доступной цене.
Что касается будущих процессоров Intel Meteor Lake "Core Ultra 9", можно с уверенностью сказать, что они будут оснащены самыми передовыми технологиями. Пока был замечен только процессор "Core Ultra 9 185H" с конфигурацией 6+8+2 ядра. Он включает 6 производительных ядер, основанных на архитектуре Redwood Cove P-Core, 8 эффективных ядер на основе архитектуры Crestmont E-Core, а также два ядра E-Core с низким энергопотреблением, использующие ту же архитектуру, что и SOC-плитка. Ожидается, что это будет первый выпуск процессоров Meteor Lake, которые достигнут частоты 5 ГГц.