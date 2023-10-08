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10test
Intel собирается выпустить линейку массовых ноутбуков с новой серией процессоров Meteor Lake
Intel планирует выпустить линейку массовых ноутбуков сначала оснастив их процессорами Meteor Lake Core Ultra 7 и 5, а затем представить ноутбуки с Core Ultra 9 в 2024 году

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Стало известно, что Intel собирается сравнивать начальную линейку процессоров Meteor Lake с уже существующими процессорами Core i9-13900H Raptor Lake-H от AMD и Ryzen 7 7840HS "Phoenix". Хотя эти процессоры являются продвинутыми, они не являются флагманскими, поскольку этот сегмент рынка покрывают Core i9-13980HX/HK от Intel и Ryzen 9 7940HS от AMD. 

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Также стоит отметить, что оба упомянутых чипа имеют энергопотребление 35-45 Вт при базовых тактовых частотах, тогда как базовое TDP процессоров Intel Meteor Lake ожидается, что составит 28 Вт. Информация также указывает на то, что на рынке появятся игровые ноутбуки с процессорами Meteor Lake Core Ultra. Это означает, что они будут оснащены дискретными графическими картами.

Это логично, учитывая, что встроенная графика Meteor Lake значительно превосходит интегрированную графику предыдущего поколения и обеспечивает производительность, сопоставимую с дискретными графическими чипами низшего уровня. Для тех, кто нуждается в еще более высокой игровой производительности, возможно, появятся варианты Core Ultra 9 с дискретными графическими картами.

Чтобы создать более сбалансированное портфолио ноутбуков на базе процессоров Intel нового поколения, компания выпустит Raptor Lake Refresh "Core Non-Ultra". Ожидается, что начальная цена ноутбуков с процессором Meteor Lake превысит 1500 долларов США, что означает, что Intel не будет ориентироваться на среднюю и низкую ценовую категории потребителей. Однако с появлением Raptor Lake Refresh Intel компания планирует расширить ассортимент предложений, предлагая потребителям возможность обновиться на новое поколение по более доступной цене.

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Что касается будущих процессоров Intel Meteor Lake "Core Ultra 9", можно с уверенностью сказать, что они будут оснащены самыми передовыми технологиями. Пока был замечен только процессор "Core Ultra 9 185H" с конфигурацией 6+8+2 ядра. Он включает 6 производительных ядер, основанных на архитектуре Redwood Cove P-Core, 8 эффективных ядер на основе архитектуры Crestmont E-Core, а также два ядра E-Core с низким энергопотреблением, использующие ту же архитектуру, что и SOC-плитка. Ожидается, что это будет первый выпуск процессоров Meteor Lake, которые достигнут частоты 5 ГГц.

#intel #ноутбук #meteor lake
Источник: wccftech.com
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