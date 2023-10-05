После годичного отсутствия на мировом рынке Exynos 2400 наконец-то вернется в серию Galaxy S24 в следующем году

По слухам, чипсет Exynos 2400 дебютирует в моделях Galaxy S24 и Galaxy S24+, а в Galaxy S24 Ultra будет использоваться исключительно новый Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Как и ожидалось, на новейший чипсет Samsung возлагается много надежд в плане производительности, и сегодня появились плохие новости для тех, кто ждал его выхода.

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Стали известны результаты первого теста GPU Exynos 2400, и они показали, что новый чипсет действительно отстает и работает немного медленнее Snapdragon 8 Gen 2. Конечно, поскольку чипсет еще не вышел, можно ожидать некоторых проблем с оптимизацией.

Galaxy S24, использующий чипсет Exynos 2400, набрал в тесте 1656 баллов. С другой стороны, Galaxy S23, использующий Snapdragon 8 Gen 2, набрал больше - 1746 баллов. Конечно, разница составляет всего 90 баллов и в долгосрочной перспективе может не иметь значения, но это заставляет задуматься о том, как новый чипсет проявит себя в процессорных тестах и сможет ли он конкурировать со Snapdragon 8 Gen 3.

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Ни Exynos 2400, ни Snapdragon 8 Gen 3 официально не представлены на рынке. Это означает, что придется подождать и посмотреть, как эти чипсеты проявят себя на деле.