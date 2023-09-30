До появления тонких QR-кодов каждый третий дисплей iPhone выбрасывался

По последним данным, анонсированным в The Information, в дисплее iPhone обнаружился небольшой секрет, о котором многие не подозревали. На задней стороне экрана iPhone есть два крошечных QR-кода. Они наносятся на стекло на разных этапах производства и предназначены для отслеживания. Чтобы увидеть коды, требуется специальное оборудование.

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Коды помогают компании экономить деньги с помощью отслеживания количества произведенных стеклянных крышек и обнаруживать бракованные экраны. Судя по всему, некоторые поставщики стекла пытались скрыть информацию о числе произведенных бракованных экранов.

Apple решила взять ситуацию под контроль и вложила миллионы долларов в размещение лазерного оборудования на предприятиях своих поставщиков Lens Technology и Biel Crystal. Это оборудование служит для нанесения и сканирования микроскопических QR-кодов на стекло.

Исходно Apple пыталась нанести коды лазером на стекле, но тесты на прочность показали, что это делает стекло более хрупким и оно ломается именно в том месте, где находится QR-код. Поэтому Apple разработала другой метод, включающий использование микроскопических линз с кольцевой подсветкой. Теперь коды не глубоко вдавливаются в стекло, что делает его более прочным. Эта разработка позволила сэкономить огромное количество денег компании Apple.

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До внедрения микроскопических QR-кодов каждый третий дисплей iPhone приходилось выкидывать, что обходилось Apple в сотни миллионов долларов. Однако сейчас эта цифра снизилась до одного дефекта на десять экранов, что дает значительную экономию. Apple продолжает получать стекло от компании Corning, но для его обработки и формирования используются услуги Lens Technology и Biel Crystal. Использование микроскопических QR-кодов позволяет компании контролировать процесс производства и обеспечивать качество.