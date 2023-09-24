Если на титановой рамке iPhone 15 Pro остаются отпечатки пальцев, Apple рекомендует протереть его "мягкой, слегка влажной тканью без ворса - это вернет устройству первоначальный вид"

В четверг Apple сообщила в документе поддержки, что титановая рамка, используемая в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, может "временно изменить цвет" из-за отпечатков пальцев. В социальных сетях недавно появилось несколько сообщений, которые поднимали эту проблему.

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Однако в Apple уверяют, что такое изменение цвета является временным и может быть исправлено путем стирания отпечатков пальцев. В официальном сообщении компании говорится: "Для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max может временно изменить цвет из-за косаний руками внешней панели. Просто протрите iPhone мягкой, слегка влажной безворсовой тканью, и он вернет свой первоначальный вид".

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Однако компания не рекомендует использовать отбеливатели, перекись водорода или позволять попаданию влаги в какие-либо отверстия iPhone, так как это может вызвать непредвиденные проблемы.