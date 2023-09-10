Недавние утечки информации про устройство сообщают о весе и размере iPhone 15, и они являются довольно интересными

По информации, полученной от надежных источников, iPhone 15 Pro обещает быть не только больше по толщине, но и легче по сравнению с предшествующей моделью, iPhone 14 Pro. К снижению веса приводит использование титана в корпусе, что было известно ранее.

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В соответствии с появившимися данными, размеры iPhone 15 Pro будут составлять 146,6 мм x 70,6 мм x 8,25 мм, а вес будет составлять около 188 грамм. В свою очередь, iPhone 14 Pro, который можно приобрести сейчас, имеет размеры 147,5 мм x 71,5 мм x 7,85 мм и весит 206 граммов.

Видимо, похожая история будет и с iPhone 15 Pro Max. Предполагается, что устройство станет немного толще, увеличившись с 7,85 мм до 8,25 мм, но его вес снизится с 240 до 221 граммов благодаря использованию титана.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут иметь размеры и вес, близкие к их предшественникам, но с небольшими отличиями. В данном случае корпус изготовлен из алюминия.

Но стоит отметить, что этот прогноз основан на предварительной информации и Apple могла изменить некоторые детали дизайна до презентации модели.

Кроме того сообщается, что корпус сделан из титана пятого класса или Ti-6Al-4V, известного своей устойчивостью к коррозии. Если это правда, то модели Pro станут самыми прочными и долговечными iPhone, выпущенными Apple.

Все вопросы будут разрешены уже во вторник, когда Apple запланировала специальное мероприятие.



