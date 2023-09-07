Intel демонстрирует масштабируемые процессоры Xeon следующего поколения Granite Rapids

На прошлой неделе Intel презентовала свои новые процессоры Xeon Scalable 6-го поколения "Sapphire Rapids", в рамках демонстраций передовых технологий. Эти многоядерные процессоры готовятся к выходу в первой половине 2024 года, и компания уже находится на стадии проведения испытаний среди своих клиентов.

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Однако на этой неделе, разработчик аппаратных систем раскрыл некоторые характеристики этой новой 6-го поколения платформы Xeon Scalable, известной как "Granite Rapids".

Процессоры Intel Xeon Scalable 6-го поколения "Granite Rapids" были разработаны с использованием раздробленной архитектуры, основанной на пяти различных чипсетах. Внутри них находятся три модуля, выполняющих функцию ядер с объемом кэша L2 в 2 МБ, а также L3 кэшем в 4 МБ и четырьмя интерфейсами поддержки DDR5. Эти передовые процессоры Granite Rapids ожидаются с 12-ю каналами DDR5 памяти и модульной поддержкой DDR5-6400 и MCR DIMM, 136-ю дорожками PCI Express версии 5 с поддержкой CXL 2.0 и иметь шесть каналов UPI.

Intel пока не делает официальные заявления относительно количества ядер в процессорах Granite Rapids, но, судя по доступным утечкам информации, вероятно, что инженерные образцы ES1 процессоров имеют 56 ядер с двумя модулями памяти. Это позволяет предположить, что каждый модуль содержит либо 28, либо 30 ядер, а два ядра отключены для резервирования. Таким образом, процессор Granite Rapids вероятно будет иметь от 84 до 90 ядер.

Чипсеты для вычислений были изготовлены по технологическому процессу Intel 3 (3 нм), в то время как чипсеты HSIO производятся на 7-нанометровом узле, который считается оптимальным с точки зрения производительности и стоимости для современных чипсетов.

Платформа Granite Rapids поддерживает от одного до восьми процессорных сокетов в одном сервере. Однако, по утечкам, на данный момент Intel представила только одну модель Granite Rapids с поддержкой 8S.



