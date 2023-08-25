Эта неделя оказалась насыщенной для аудиосистемы PlayStation, и поток хитов продолжает неуклонно расти

Компания Sony с гордостью объявила о приобретении компании производителя наушников Audeze, с целью дальнейшего расширения своих возможностей в области персонального аудио, ориентированного на игроков PlayStation.

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По словам представителей Sony, Audeze из Калифорнии будет продолжать выпускать профессиональные студийные наушники и игровые гарнитуры для различных платформ, на протяжении ближайшего времени по крайней мере.

Однако Sony также пообещала использовать опыт Audeze для помощи игрокам PlayStation. В своем пресс-релизе Sony заявила, что "с радостью интегрирует опыт Audeze в экосистему PlayStation, строя дальнейшие успехи на основе значительных достижений, полученных благодаря 3D-аудиотехнологии Tempest 3D в PlayStation 5 и беспроводным наушникам Pulse 3D".

Правда, условия этой сделки пока не разглашаются, и это вызывает интерес, зачем Sony вкладывается в компанию, которая производит наушники, ведь они сами уже выпускают одни из самых впечатляющих и инновационных наушников в мире.

Недавно Sony представила новую игровую гарнитуру и пару беспроводных наушников. Речь идет о продуктах Pulse Elite и Pulse Explore, которые скоро поступят в продажу. Революционным аспектом новой аудиотехники и ее возможности подключения к портативной консоли PlayStation Portal является уникальная беспроводная технология PlayStation Link, разработанная Sony.

Эта гарнитура специально создана с минимальной задержкой, чтобы обеспечить поток музыки без потерь и упростить переключение между несколькими устройствами, включая PS5 и новое портативное устройство PlayStation Portal для игры вдали от консоли.