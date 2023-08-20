Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test За пост начислено вознаграждение
Найдена вредоносная программа для Android, избегающая обнаружения с помощью хитрого трюка
Хорошей новостью является то, что ни одно из этих приложений не было найдено в официальном магазине Google Play.

реклама

Специалисты в области кибербезопасности все больше обращают внимание на растущее количество вредоносных приложений для устройств на базе операционной системы Android, которые с успехом обходят обнаружение мобильными антивирусными программами. Трюк злоумышленников заключается в использовании неизвестного или неподдерживаемого метода сжатия APK (Android Package).

реклама

Антивирусные программы не могут разархивировать APK для анализа и следовательно не могут считать приложение вредоносным. Более старые версии операционной системы Android не способны запускать такие приложения, хотя Android 9 и более поздние версии совместимы с ними.

Согласно информации, опубликованной на BleepingComputer, Joe Security первым выявил новый метод работы APK-файлов, который обеспечивает их уклонение от обнаружения на устройствах Android. Подтверждением этому служит демонстрация, которую Joe Security провел на своей странице в Twitter.

Zimperium и zLab быстро отреагировали на результаты и оперативно приняли необходимые меры. В свежеопубликованном отчете zLab указывается, что на текущий момент около 3300 APK-файлов уклоняются от обнаружения с помощью этого метода.

Хорошей новостью является то, что ни одно из этих приложений не было найдено в официальном магазине Google Play. Это означает, что они распространяются через альтернативные каналы. В то же время, это также создает сложности в отслеживании и удалении APK-файлов.

Отчет компании Zimperium предоставляет список хэшей приложений, которые помогут пользователям определить, наличие каких-либо вредоносных программ на их устройствах. Рекомендуется тщательно удалить эти приложения и затем провести сканирование с помощью антивирусного приложения для Android, чтобы устранить любые возможные проблемы. Также стоит быть внимательным и осторожным при использовании приложений, которые запросили необычные разрешения.

Zimperium сообщает, что файлы APK имеют имена размером более 256 байт, что приводит к сбою инструментов анализа, а пулы строк имеют неверный формат.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #кибербезопасность #вирус #арк
Источник: techradar.com
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

3DMark обзавелся новым кроссплатформенным тестом трассировки лучей
Минобороны России: США готовят новую пандемию
ОС "Аврора" планируют доработать - на это может потребоваться до 300 млрд рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
3
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
22
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
13
Мали и Буркина-Фасо отправили в Нигер штурмовик Super Tucano для противостояния войскам Сообщества
+
Intel Arc A770 догоняет RTX 4060 Ti по скорости генерации в форке Stable Diffusion web UI с OpenVINO
+
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
1
"Панцирь" может получить вместо 12-ти базовых реактивных снарядов 9M335 - 48 мини-ракет против БЛА
2
Ryzen Threadripper PRO 7955WX появился в Geekbench c 16 ядрами
+
Стало известно, сколько места на диске будет занимать Starfield
2
Почему индийский "Чандраян-3" отстал от "Луна-25" в лунной гонке, хотя стартовал на месяц раньше
+
В Чехии допустили передачу Украине списанных вертолётов Ми-24
+
Российский «Аллигатор» был сбит у Работино – пилот вертолёта эвакуирован с помощью Ми-8 (видео)
3
Honda Electric Vision Design показала изображения будущего преемника NSX - характеристики неизвестны
+
Стоимость видеокарт продолжает уверенно снижаться — высокий FPS в играх становится еще доступнее
7
Россия представила новейший легкобронированный вездеход на форуме Армия-2023
3
На форуме «Армия-2023» впервые показали модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2
+
Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
+
Бывший главком ВС США в Европе Бен Ходжес: "Вагнер" будет разгромлен, если вторгнется в Польшу
4
СБУ расследует факт поставки бракованных снарядов для ВСУ
1
ECOWAS о военном вторжении в Нигер: Демократия — это то, за что мы выступаем и что мы поощряем
+

Популярные статьи

Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
10
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
22
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
56
Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками
2
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
15
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
5
Коротко о GPU Busy — новой метрике игровой производительности
6
Защитник РВСН: Машина дистанционного разминирования "Листва" получит более мощную СВЧ-пушку
2

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
11:10
А ты точно Григорий? Или всё-таки Мыколка?
Ученые создали краску, которая регулирует температуру зданий
Honkai star reil
11:10
Потому что нефть это при огромное прибыли , все живут здесь и сейчас миллиардеры
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Родион Вестов
11:08
Лохам борьба за углеродную нейтральность, а панам 577 лошадиных сил, чтобы за угол в клуб ездить.
Представлен спорткар Mercedes-AMG GT - до 577 л.с., макс.скорость 315 км/ч, компоновка сидений 2+2
Родион Вестов
11:07
Особенно он, рынок, будет расти когда пиндосы устроят бучу с китайцами на Тайване.
Квантовые вычисления: мировой рынок достигнет $7,6 млрд к 2027 году
Honkai star reil
11:07
Не знаю про электронику , но я знаю одно и этот точно. У меня самый ТОПовый ПК среди пользователей оверклокеш точка ру
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Nacvark
11:06
Россми РИА пишет, что конкретно удар был нанесён
Politico: В США признают упущенную возможность переговоров
Даниил Лавкрафт
11:05
Даже если реально мощность удвоится - этого всё равно мало. Разве что если ещё дорисовку кадров как у зелёных запилилят.
Консоль PlayStation 5 Pro может оказаться в два с лишним раза производительнее, чем PS5
Honkai star reil
11:05
Ну хотя бы долетела , уже хорошо. Я считаю что с таким огромным перерывам в 50 лет , то что она долетела до луны это уже большой плюс
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
goro
11:03
Ярмарка радиотехники былых технологий. https://www.youtube.com/watch?v=4FocvVhwSDI
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Григорий
11:02
Тупица, ты хотя бы заголовок статьи прочитай: "Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове".
Politico: В США признают упущенную возможность переговоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем