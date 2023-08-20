Хорошей новостью является то, что ни одно из этих приложений не было найдено в официальном магазине Google Play.

Специалисты в области кибербезопасности все больше обращают внимание на растущее количество вредоносных приложений для устройств на базе операционной системы Android, которые с успехом обходят обнаружение мобильными антивирусными программами. Трюк злоумышленников заключается в использовании неизвестного или неподдерживаемого метода сжатия APK (Android Package).

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Антивирусные программы не могут разархивировать APK для анализа и следовательно не могут считать приложение вредоносным. Более старые версии операционной системы Android не способны запускать такие приложения, хотя Android 9 и более поздние версии совместимы с ними.

Согласно информации, опубликованной на BleepingComputer, Joe Security первым выявил новый метод работы APK-файлов, который обеспечивает их уклонение от обнаружения на устройствах Android. Подтверждением этому служит демонстрация, которую Joe Security провел на своей странице в Twitter.

Zimperium и zLab быстро отреагировали на результаты и оперативно приняли необходимые меры. В свежеопубликованном отчете zLab указывается, что на текущий момент около 3300 APK-файлов уклоняются от обнаружения с помощью этого метода.

Хорошей новостью является то, что ни одно из этих приложений не было найдено в официальном магазине Google Play. Это означает, что они распространяются через альтернативные каналы. В то же время, это также создает сложности в отслеживании и удалении APK-файлов.

Отчет компании Zimperium предоставляет список хэшей приложений, которые помогут пользователям определить, наличие каких-либо вредоносных программ на их устройствах. Рекомендуется тщательно удалить эти приложения и затем провести сканирование с помощью антивирусного приложения для Android, чтобы устранить любые возможные проблемы. Также стоит быть внимательным и осторожным при использовании приложений, которые запросили необычные разрешения.

Zimperium сообщает, что файлы APK имеют имена размером более 256 байт, что приводит к сбою инструментов анализа, а пулы строк имеют неверный формат.