Автопилот в машинах должен управлять авто не хуже качественно подготовленного опытного водителя.

В современных битком набитых электроникой автомобилях к органам управления уже можно, в принципе, не притрагиваться. Машина сама и идеально запаркуется, и в полосе будет держаться, и заданную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля будет удерживать. Проще говоря, ещё буквально один шаг, и личный транспорт станет полностью автопилотным.

На текущем этапе распространению автопилотов в автомобилях препятствует юридическая сторона этого вопроса, а также опасения о безопасности в случае, если, например, система «зависнет». Впереди паровоза продолжает бежать Китай, который в конце июля утвердил единый общенациональный стандарт безопасности для автопилотных транспортных средств уровней L3 и L4.

реклама

Стандарт вступит в силу 1 июля следующего года и подразумевает, что система автопилота должна по своим функциям как минимум соответствовать опытному и внимательному водителя. Проще говоря, двигаться аккуратно, предсказуемо и не идти на риск во время движения. Производители автомобилей с автопилотом при этом будут обязаны обеспечивать не только соответствие своих систем данному стандарту, но и оказывать услуги по постпродажному обслуживанию.

Кроме того, стандарт регламентирует, что в случае, если система по тем или иным причинам не может самостоятельно управлять автомобилем, она обязательно должна извещать об этом водителя. Всё-таки следует помнить, что уровни L3 и L4 — это не полный, а весьма ограниченный по функциональности автопилот, и при необходимости вы должны иметь возможность вмешаться в управление.