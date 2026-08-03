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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Москва и Челябинская область возглавили список регионов России с самыми качественными дорогами
Замыкают список Архангельская и, почему-то, Волгоградская области.
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Хотя российские дороги принято ругать за плохое качество, но в большинстве случаев, по статистике, это делается либо огульно, либо «по старой памяти», либо просто потому, что жаловаться на всё подряд удобнее и проще. Реальность же показывает, что большая часть дорог в России полностью соответствует нормативным требованиям.

Источник изображения: ChatGPT.

В частности, как следует из инфографики, опубликованной агентством «РИА Новости», уровень соответствия дорог регионального, межмуниципального и местного значения превышает 70% в тринадцати регионах страны. Более того, в Москве этот показатель соответствует 100%, а в Челябинской области, расположившейся на втором месте, 84,6%. Совсем чуть-чуть, со значением в 84,2%, отстаёт разместившаяся на третьей строчке Республика Ингушетия.

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Более 80% дорог соответствуют нормам в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Адыгее. Свыше 70% дорог им соответствуют в Краснодарском крае, в Республике Дагестан, Московской и Тюменской областях, в Санкт-Петербурге, Кемеровской области и в Ямало-Ненецком автономном округе.

А вот хуже всего дела обстоят в Архангельской (всего 17,2%), Волгоградской (26,9%) и Кировской (28,6%) областях. В среднем по стране уровень соответствия дорог всем нормам составляет порядка 55%, и сильно вниз его «тянут» как раз вышеупомянутые три аутсайдера.

При этом следует понимать, что качество дорог и разрешённая на них максимальная скорость движения — это разные параметры. Подлинно скоростных дорог, на которых разрешено передвигаться со скоростью 110 км/ч и выше, в России пока критически мало.

#россия #экономика #транспорт #инфраструктура #дороги
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