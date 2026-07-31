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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ил-114-300 прилетел в Узбекистан для прохождения испытаний в условиях жаркого климата
Лайнер проходит дополнительные сертификационные испытания.
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Российский испортозамещённый пассажирский лайнер Ил-114-300 начал проходить программу дополнительных сертификационных испытаний. С этой целью новенький самолёт прибыл в Узбекистан в город Бухара, где будет испытан в рамках местной экстремальной жары. Соответствующим известием сегодня поделилась госкорпорация «Ростех».

Источник изображения: Ростех, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Как уточняется, Ил-114-300 в Бухаре проведёт свыше 30 полётов, цель которых заключается в том, чтобы подтвердить готовность нового самолёта штатно и без проблем работать в странах с жарким климатом.

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Лётчикам-испытателям и наземной команде предстоит проверить поведение не только двигателей и планера, но и электронного оборудования, гидравлики, пневматики и даже элементов интерьера пассажирского салона.

«Холодные» испытания в условиях Арктики, напомним, Ил-114-300 успешно завершил несколько месяцев назад.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация #авиастроение #ил-114-300
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