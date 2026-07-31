Нередко у людей попросту нет другого выбора.

Отношение автолюбителей к платным автомагистралям в России неоднозначное. С одной стороны, люди платят транспортный налог, с другой стороны, потребность в новых дорогах в России столь циклопическая, что одними бюджетными средствами здесь в принципе не отделаться. Принятие неизбежной реальности потихоньку, но происходит, и вот, как сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт компании «Автодор», платные автомагистрали за первую половину текущего года принесли на 22% больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник изображения: ChatGPT.

Общая сумма средств, собранных за проезд по трассам «Автодора», за вышеупомянутый период составила 74,4 миллиарда рублей. Средняя стоимость проезда по платным трассам для легкового автомобиля в России сейчас составляет порядка 6 рублей за один километр, а для грузового — 14—16 рублей за километр. Это запредельно дорого, учитывая, что расходы на топливо, налоги, амортизацию автомобиля, его страхование и обслуживание никуда при этом не исчезают.

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К счастью, альтернативы платным дорогам в стране, если не считать популярное южное направление по трассе М-4 «Дон», пока остаются.

В целом российские автолюбители сходятся во мнении, что платными дорогами пользовались бы гораздо охотнее, если бы на них либо вовсе отсутствовали ограничения скорости, либо если бы они были существенно выше, чем на бесплатных трассах. Пока что платные трассы «берут» более комфортным режимом движения: они строятся с учётом «обходов» населённых пунктов, лишены светофоров и за счёт этого обеспечивают более быстрое прибытие в пункт назначения.