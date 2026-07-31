Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Автодор» отчитался о 22-процентном росте доходов от платных дорог
Нередко у людей попросту нет другого выбора.
реклама

Отношение автолюбителей к платным автомагистралям в России неоднозначное. С одной стороны, люди платят транспортный налог, с другой стороны, потребность в новых дорогах в России столь циклопическая, что одними бюджетными средствами здесь в принципе не отделаться. Принятие неизбежной реальности потихоньку, но происходит, и вот, как сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт компании «Автодор», платные автомагистрали за первую половину текущего года принесли на 22% больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник изображения: ChatGPT.

Общая сумма средств, собранных за проезд по трассам «Автодора», за вышеупомянутый период составила 74,4 миллиарда рублей. Средняя стоимость проезда по платным трассам для легкового автомобиля в России сейчас составляет порядка 6 рублей за один километр, а для грузового — 14—16 рублей за километр. Это запредельно дорого, учитывая, что расходы на топливо, налоги, амортизацию автомобиля, его страхование и обслуживание никуда при этом не исчезают.

реклама

К счастью, альтернативы платным дорогам в стране, если не считать популярное южное направление по трассе М-4 «Дон», пока остаются.

В целом российские автолюбители сходятся во мнении, что платными дорогами пользовались бы гораздо охотнее, если бы на них либо вовсе отсутствовали ограничения скорости, либо если бы они были существенно выше, чем на бесплатных трассах. Пока что платные трассы «берут» более комфортным режимом движения: они строятся с учётом «обходов» населённых пунктов, лишены светофоров и за счёт этого обеспечивают более быстрое прибытие в пункт назначения.

#россия #экономика #дороги
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter