Отказываться от них производитель, впрочем, не собирается.

На протяжении последних десяти лет автомобили с бешеной скоростью превращаются в смартфоны на колёсах: всё управление системами машины выведено на сенсорные экраны, а в особо запущенных случаях через них приходится даже включать фары и прочие критически важные функции. Дошло до того, что «торпедо» самых современных автомобилей, включая премиальные, представляет собой один большой экран. И если для поколения «зумеров» это, в принципе, нормально, с поправкой на то, что они на автомобиль премиум-класса заработать пока не успели, то вот поколения постарше, которые привыкли к кнопкам и рычажкам, начинают от этого всего уставать.

Источник изображения: Mercedes-Benz.

И вот один из представителей немецкого «народного премиума» — Mercedes-Benz — потихоньку начал признавать, что откровенно переборщил с «сенсорностью». По словам руководителя Mercedes-Benz Ола Каллениуса, автомобильная индустрия в целом, и «Мерседес» в частности, уже достигли предела «сенсорности» в машинах. По мнению топ-менеджера, в перспективе размеры дисплеев в автомобилях могут продолжить расти, однако ряд критически важных функций придётся снова выносить на физические кнопки.

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Отметим, что в некоторых странах, например, в Китае, законодательно установлено, что все функции, связанные с безопасностью движения (фары, ручки дверей, стеклоподъёмники, указатели поворота, обдув ветрового стекла, стеклоочистители, аварийная сигнализация и прочее), должны быть в обязательном порядке как минимум продублированы кнопками или рычажками. А с этим рынком ввиду его масштаба спорить европейские производители явно не станут.

Отказываться от сенсорных дисплеев, впрочем, никто не собирается. Более того, по словам Каллениуса, сделать сенсорные дисплеи в автомобилях удобными можно за счёт продвинутых систем голосового управления, когда прикасаться к экранам и вовсе не потребуется. К этому, очевидно, автогиганты и будут стремиться.