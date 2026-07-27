Или на 700 тысяч дороже, чем обычный бензиновый вариант.

Не так давно мы писали о том, что внедорожник Tank 400 получил в России одобрение типа транспортного средства для своей гибридной версии. Прошло всего несколько дней, и вот, пресс-служба российского подразделения компании Great Wall Motor сообщила о скором начале продаж и огласила стоимость усовершенствованной версии автомобиля.

Источник изображения: Great Wall Motor.

Итак, Tank 400 с гибридной силовой установкой, состоящей из 231-сильного бензинового турбомотора и 163-сильного электромотора, обойдётся покупателю в 6 999 000 рублей. Для сравнения, базовая версия этого внедорожника — только с бензиновым двигателем — стоит примерно на 700 тысяч рублей дешевле.

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За данную сумму покупатель получит внедорожник с более высокими динамическими характеристиками, а, значит, по определению более безопасную машину. Электродвигатель питается от литий-ионной тяговой батареи ёмкостью 37,1 кВт-ч, и на электротяге автомобиль может проехать до 110 километров.

В гибридной компоновке Tank 400 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды, и при движении в смешанном режиме расходует 8,4 литра топлива на 100 километров. Стоит ли всё это переплаты в 700 тысяч рублей — вопрос ваших предпочтений. От себя отметим, что, учитывая начальную стоимость данного автомобиля на российском рынке после растаможки и утильсбора, переплата за лучшую динамику не столь существенна и составляет всего порядка 11%. А так, что 6,3 миллиона, что 7 миллионов — равноценно запредельно дорого для такого автомобиля.