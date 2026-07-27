Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Гибридную версию внедорожника Tank 400 для России оценили почти в 7 миллионов рублей
Или на 700 тысяч дороже, чем обычный бензиновый вариант.
реклама

Не так давно мы писали о том, что внедорожник Tank 400 получил в России одобрение типа транспортного средства для своей гибридной версии. Прошло всего несколько дней, и вот, пресс-служба российского подразделения компании Great Wall Motor сообщила о скором начале продаж и огласила стоимость усовершенствованной версии автомобиля.

Источник изображения: Great Wall Motor.

Итак, Tank 400 с гибридной силовой установкой, состоящей из 231-сильного бензинового турбомотора и 163-сильного электромотора, обойдётся покупателю в 6 999 000 рублей. Для сравнения, базовая версия этого внедорожника — только с бензиновым двигателем — стоит примерно на 700 тысяч рублей дешевле.

реклама

За данную сумму покупатель получит внедорожник с более высокими динамическими характеристиками, а, значит, по определению более безопасную машину. Электродвигатель питается от литий-ионной тяговой батареи ёмкостью 37,1 кВт-ч, и на электротяге автомобиль может проехать до 110 километров.

В гибридной компоновке Tank 400 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды, и при движении в смешанном режиме расходует 8,4 литра топлива на 100 километров. Стоит ли всё это переплаты в 700 тысяч рублей — вопрос ваших предпочтений. От себя отметим, что, учитывая начальную стоимость данного автомобиля на российском рынке после растаможки и утильсбора, переплата за лучшую динамику не столь существенна и составляет всего порядка 11%. А так, что 6,3 миллиона, что 7 миллионов — равноценно запредельно дорого для такого автомобиля.

#россия #китай #автомобили #транспорт #tank #tank 400
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter