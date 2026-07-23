Удар пришёлся аккурат в водительскую дверь. Манекен «выжил».

Неделю назад «АвтоВАЗ» отчитался о прохождении новеньким кроссовером Lada Azimut базового краш-теста, проходящего по правилам ООН № R94 и № R95. То есть, фронтальный удар с частичным перекрытием на скорости 56 км/ч и боковой удар на скорости 50 км/ч. Данные проверки кузова автомобиля на прочность давным-давно безнадёжно устарели, и тот факт, что «Азимут» их выдержал, особо не успокаивает.

К тому же, следует помнить, что Lada Azimut — это флагман и самый дорогой автомобиль тольяттинского гиганта, и за ту сумму, которую мы пока не знаем, но узнав которую, явно выпучим глаза с естественным недоумением на лице, совершенно справедливо хочется чего-то большего, чем устаревший несколько десятилетий назад краш-тест.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

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К счастью, на «АвтоВАЗе» это поняли, поэтому сегодня производитель отчитался о проведении дополнительного краш-теста Lada Azimut по правилам ООН № R135, подразумевающим боковой удар под углом в стальной столб на скорости 32 км/ч с вектором удара в центр головы манекена (водителя). При прохождении такого испытания датчики на манекене не зафиксировали критических повреждений и перегрузок — манекен, как отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа», остался в «зелёной зоне».

Таким образом, разрушительные испытания Lada Azimut приблизились к краш-тесту по правилам Euro NCAP. С поправкой на то, что там фронтальный удар с частичным перекрытием проводится на скорости 64 км/ч, и вдобавок проводится фронтальный удар с полным перекрытием на скорости 50 км/ч.

Что до испытания на боковой удар о стальной столб, то, как нетрудно догадаться, его задача — сымитировать удар о фонарный столб в случае перехода автомобиля в неуправляемый занос с его неудачным вылетом на обочину. Машина должна сохранить жизнь водителю и пассажирам даже при максимально неблагоприятном стечении обстоятельств: боковые удары, тем более об узкое препятствие, всегда самые опасные, поскольку прочность кузова сбоку всегда ниже, чем спереди, и связано это с тем, что боковая часть кузова автомобиля — это в основном двери.